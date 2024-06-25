شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

استشهد خمسة فلسطينيين, بينهم ثلاثة أطفال, وأصيب آخرون, في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.



وارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمجموعة من الأشخاص عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 شهداء.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة, وعلى حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة, بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال لمدينة بيت حانون شمال القطاع.

واستشهد شخصان وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال على مدينة رفح جنوب القطاع.

وتوغلت آليات في مناطق جنوب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي, وأضرمت قوات الاحتلال النيران في عدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة.



وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.626 شهيدا, و86.098 جريحا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء.