رئيس صحة الشيوخ: ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرا جذريا بمجرى التاريخ المصرى

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن ذكرى ثورة الـ30 من يونيو ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريون بإرادتهم الحرة من إنقاذ وطنهم من مخطط الفوضي.

وأوضح مهران، أن ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرًا جذريًا في مجرى التاريخ المصري الحديث والمعاصر، كما أنها أسست قواعد الجمهورية الجديدة، فيما يعيشه المصريون اليوم من تنمية شاملة وازدهار وانطلاق تنموي في مختلف المجالات، والجميع يرى هذا ويشعر به في كل المجالات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية عودة مصر إلى دورها الريادي إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية من محاولات الإخوان طمس هويتها وأخونتها، وبناء تحالفات إرهابية مضرة بمصلحة الوطن، والدخول بها في مسار أسود لكي تتحول وفق ما كان مخططًا لها لمأوى للإرهاب

وتابع النائب علي مهران، أن ثورة 30 يونيو تعبر عن عزة وكرامة المصريين وتعد علامة فارقة في تاريخ مصر وذكراها سيخلدها التاريخ ويكتبها بأحرف من نور، لأنها انتصرت على قوى الشر والتطرف وأنقذت الهوية المصرية التي أرادت جماعة الإخوان طمسها وتشويهها.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك العديد من المكتسبات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار 11 عاما منذ انطلاق ثورة 30 يونيو، حيث شهدت الدولة المصرية العديد من المشروعات العملاقة التي كان لها واقع إيجابي ضخم على مستوى معيشة الموطن المصري، وعلى رأسها إطلاق برنامج حياة كريمة لتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة بناء البنية التحتية بشكل كامل وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس بشكل كبير على تدفق الاستثمارات.