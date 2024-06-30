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التحالف الوطنى بالقليوبية تشارك المصريين الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الأحد، 30 يونيو 2024 03:45 م

أعلنت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشاركتها في احتفالات المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تأكيدًا على روح التكاتف والمشاركة المجتمعية في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وعملت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجهات المعنية بها على ضمان سير عملية توزيع الهدايا بشكل سلس ومنظم.

ويشارك التحالف الوطني في توزيع الهدايا من خلال شبكة واسعة من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية، إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي في تعزيز الترابط الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

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احتفالات التحالف الوطني

 

 

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هدايا التحالف الوطني 

 

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إعداد المتطوعيين للهدايا 

 

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تجهيزات التحالف الوطني للاحتفالات 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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