مسؤول بجيش الاحتلال: القيادة مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس لوقف الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت القناة الـ14 عن مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن الجيش يتجه لقبول الصفقة وسنتحول لأسلوب الغارات التي تنتقي أهداف بعينها.

وأضاف المسؤول، أن قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأي ثمن والمهم هو وقف الحرب، مشيرا إلى أن خطط الجيش لهزيمة حماس عبر الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها لن تؤدي للنصر.

كانت القناة 12 نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على منحى الصفقة يتضمن اختراقا والأمر الآن يتوقف على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بغزة.

كانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إنه لأول مرة منذ أشهر هناك تفاؤل في إسرائيل بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة التبادل.

وأضافت القناة نقلا عن المصدر، أن نتنياهو يطلق تصريحات إعلامية تحت مسمى مصدر سياسي عن قبوله إرسال وفد لاستئناف التفاوض.