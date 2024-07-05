مدارس نرمين إسماعيل.. التفاصيل الكاملة بعد أداء المدير التنفيذي لها اليمين وزيرًا للتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

مصاريف مدارس نرمين إسماعيل، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنا مع أداء الدكتور محمد عبد اللطيف اليمين الدستورية وزيرا للتعليم، إذ أنه كان يشغل منصب المدير التنفيذي لتلك المدارس.

مصاريف مدارس نرمين إسماعيل، إذ تسائل أولياء الأمور والطلاب عن المصاريف الدراسية للعام الدراسي، بالإضافة إلى المناهج التعليمية بتلك المدارس، فضلا عن عناوينها في المحافظات المختلفة.

مناهج مدارس نرمين اسماعيل

مدارس نرمين إسماعيل، تعمل كأحد مؤسسات التعليم المتقدم، إذ تطبق مجموعة من المعايير التي تركز على الطفل والخبرة في مناهجها الدراسية، كما أنها تغرس برنامجها التعليمي الفريد مستوى من الثقة بالنفس لدى طلابها.

"الخليج 365" في السطور التالية ينشر أبرز المعلومات عن المصروفات الدراسية الخاصة بالمدرسة بالإضافة إلى طرق التقديم، إذ جاءت كالآتي:

- البكالوريا الدولية: من 137900 جنيه من الصف التاسع إلى 211 ألف جنيه للصف الـ 12.

- النظام الأمريكي: من 84600 جنيه تمهيدي رياض أطفال إلى 169 ألف جنيه للصف الـ 12.

- النظام البريطاني: من 84600 جنيه تمهيدي رياض أطفال وتحدد المصاريف للصفين 11 و12 حسب المواد.

- النظام الفرنسي: من 55600 جنيه تمهيدي رياض أطفال إلى 59600 جنيه للصف الثالث الثانوي.

- الباصات: من 24200 جنيه إلى 27600 جنيه حسب المسافه.

أما فيما يخص عناوين مدارس نرمين اسماعيل في مناطق: "مدينة نصر، أكتوبر - الجيزة، والقاهرة الجديدة، والشروق".

أما عن خطوات التقديم للالتحاق بمدارس نرمين إسماعيل فهي كالآتي:

- يفتح باب التقديم من منتصف شهر نوفمبر من كل عام.

- يجب متابعة موقع المدرسة حيث التقديم أونلاين.

- تختلف طرق التقديم على مدارس نرمين إبراهيم من مدرسة لأخرى.

- الخطوات بشكل عام عبر صفحتها الرسمية كالآتي:

- تحديد موعد المقابلة من خلال الاستمارة الإلكترونية.

- سيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد الموعد والمكان.

- لا تتم أي مقابلات سواء كانت بخصوص التقديم أو غيره، إلا داخل مقرات المدرسة في التجمع الأول أو الشروق ومدينة نصر فقط.

- لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية داخل المدارس، إنما يكون الدفع من خلال البنك أو عن طريق بطاقات الائتمان.

يذكر أن مدارس نرمين اسماعيل تأسست عام 2001، من قبل الدكتورة نرمين إسماعيل، وتختلف المصاريف حسب فرع المدرسة والمرحلة الدراسية، ونوعية التعليم، سواء القسم البريطاني أو الأمريكي أو البكالوريا الدولية.