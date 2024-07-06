رئيس الوزراء السلوفاكي يشيد بـ أوربان في أول ظهور له بعد الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - براتيسلافا- (د ب أ)

ظهر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بشكل علني للمرة الأولى منذ نجاته من محاولة اغتيال استهدفته في أيار/مايو الماضي.

وخلال حضوره إحدى الاحتفالات، رفض فيكو "الأيديولوجية الليبرالية" وأشاد بنظيره المجري فيكتور أوربان الذي قام بزيارة مفاجئة لموسكو أمس الجمعة وسط انتقادات شديدة من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والزعماء الأوروبيين.

وقال فيكو إنه من أجل منع الحرب في أوكرانيا من الاتساع إلى نزاع عسكري أكبر، " لا يمكن أن تكون هناك مبادرات سلام كافية على الإطلاق".

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إنه لو كانت صحته تسمح بذلك كان سيود الانضمام إلى مثل هذه الرحلة، مشيرا إلى أن السلام ليس كل شيء، ولكن "بدون السلام، كل شيء لا يعني أي شيء".

يذكر أن فيكو، وهو شعبوي يساري، كان قد أصيب بإصابات خطيرة في محاولة اغتيال يوم 15 مايو عندما أطلق أحد معارضي الحكومة عدة أعيرة نارية عليه لدى خروجه للانضمام إلى أنصاره في أعقاب اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا.