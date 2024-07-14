عزت الرشق: ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرار حماس بوقف المفاوضات لا أساس له من الصحة

اكد عضو المكتب السياسي لحركة حـمـاس عزت الرشق في تصريح له، بان ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن قرار لدى الحركة بوقف المفاوضات رداً على مجـزرة المواصي لا أساس له من الصحة، والتصعيد ضد شعبنا من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو وحكومته يهدف لقطع الطريق على التوصل لاتفاق.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة فرانس برس عن ما وصفته القيادي الكبير في حماس بأن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة منددا بـ"عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر في حق المدنيين العزّل".

وأكد قيادي آخر في الحركة الإسلامية لفرانس برس أن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف "بخير" بعدما قالت إسرائيل إن غارة استهدفته السبت.

واوضح القيادي في حماس إن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الاقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات، بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".