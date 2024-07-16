الرئيس الجزائري يوجه بوضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الذرة والشعير

ياسر رشاد - القاهرة - أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بوضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جدا، لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية، وهي الذرة والشعير والقمح الصلب، واستعادة زراعة الذرة كأولوية وجعلها تقليدا في الثقافة الزراعية الجزائرية، لخفض ميزانية استيرادها.



وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد شدّد الرئيس تبون على أن النموّ في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرامة وطنية، وعليه وجّه وزير الفلاحة بفسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة، لتحقيق ثورة حقيقية توصل إلى اكتفاء ذاتي.



كما أسدى الرئيس تعليمات لتوجيه المطاحن المتوقفة إلى النشاط في مجال تغذية الأنعام، من خلال استغلال القدرات في مجال إنتاج الذرة، ما ينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية ولا سيما إنتاج اللحوم، مع ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتوجات الفلاحية من خلال المزارع النموذجية، التي أُعيدت هيكلتُها على نحو يجعلها أكثر مردودية، على أن يكون زيت شجرة “الأرغان” أول منتوج ينبغي إيلاء كل العناية لتطوير إنتاجه، لِمَا تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات كبرى لذلك.



وأمر الرئيس تبون، حسب ذات البيان، بتنظيم لقاءات في مجال الفلاحة، لفائدة الشباب وتحسيسهم بالمرافقة الدائمة للدولة لمشاريعهم، مع تجديد تعليماته بضرورة وضع كل التسهيلات أمام الفلاحين والمهندسين الفلاحيين، لاقتناء المعدات اللازمة على رأسها الجرارات الجديدة والمستعملة، تشجيعا لهم على مضاعفة الجهود.