وكيل خطة النواب لـ"الخليج 365": برنامج الحكومة محدد وواضح فى أهدافه

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة محدد وواضح للغاية في أهدافه، ويمكن إحكام القرابة عليه ومتابعته أدائه وتقويمه في أي وقت، موضحا أن أعضاء مجلس النواب والسلطة التنفيذية جميعهم يقفوا بجانب الدولة المصرية إذاء المؤامرات التي تتعرض إليها منذ عام 2011 ولم تنتهي حتى الآن.

وأكد وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، خلال لقاء لـ" الخليج 365"، أن الجميع يقف مع القيادة السياسية وسيتم منح الثقة لحكومة مدبولي الجديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن هذه الحكومة سوف تسير على خطوات سريعة ودقيقة في ذات الوقت لتنفيذ الكثير من المحاور الهامة التي تشغل المواطنين.