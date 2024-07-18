شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": سنعطى الثقة للحكومة وسنستخدم أدواتنا الرقابية فى المتابعة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة يعد برنامج واعد لكن ينقصه التنفيذ وتحويل هذه الخطة إلى واقع عملي ملموس للمواطن، قائلا:" التنفيذ هو الفيصل سنعطى الثقة للبرنامج لكننا سوف نستخدم أدواتنا الرقابية في متابعة التنفيذ".

وأوضح رئيس لجنة الإسكان فى لقاء خاص لـ" الخليج 365"، أن هذه الحكومة أطلق عليها حكومة التحديات، وأنه بناء على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الذى يحظى بتقدير من الشعب المصري فإن عام 2025 سيكون عام المواطن، وقد تعهد أيضا بحل أزمة الكهرباء من الأحد القادم مع التعهد بحل أزمة نواقص الأدوية خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا أن هذه التحركات تعد خطوات هامة تصب لصالح المواطن.

وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعلان الحكومة تدشين 500 ألف وحدة سكنية بالمناطق الخطرة.