محلية النواب: الحكومة الجديدة أمامها تحديات ورفع كفاءة العنصر البشرى أولوية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم تأتي للرد على بيان الحكومة، بعدما صدر قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لمناقشة برنامج الحكومة، وجرى الانتهاء من كل المناقشات، موضحا أنه من المقرر اليوم الرد على بيان الحكومة.

وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه قبيل عقد مجلس النواب جلسته العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة للغاية، متمنيا لها التوفيق والسداد في كل خطواتها من خلال التعاون الرشيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري.

وشدد على أهمية التركيز على العنصر البشري ورفع كفاءاته في كل الوحدات المحلية، كونه يتعامل مع المواطن ويستطيع حل المشكلات على أرض الواقع، وبالتالي التدريب ورفع الكفاءة عنصران أساسيان، فضلا عن أهمية تعظيم موارد الدولة في الوحدات المحلية من أجل تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.