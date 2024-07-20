"أ.ف.ب": شرطة بنغلادش أطلقت النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة دكا

أطلقت الشرطة في بنغلادش النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة دكا، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وأصيب شخص على الأقل وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني، وذلك بعد قرار حظر التجول الذي أعلنته الحكومة ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة السبت لمحاولة احتواء الاضطرابات.

وكان قد أُصيب ما لا يقل عن 300 شرطي بجروح خلال المواجهات التي وقعت الجمعة مع متظاهرين في عدة مواقع من عاصمة بنغلادش، على ما أفاد متحدث باسم شرطة دكا الوكالة.

وتشهد الدولة احتجاجات منذ أسابيع بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.