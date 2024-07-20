هيئة بحرية بريطانية: سفينة على بعد 64 ميلا بحريا من المخا اليمنية تعرضت لهجومَين

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأنّ "سفينة على بعد 64 ميلا بحريا من المخا اليمنية تبلغ عن تعرضها لهجومين".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم، "أننا تلقينا تقريرًا عن حادث على بعد 64 ميلًا بحريًا شمال غرب المخا في اليمن".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.