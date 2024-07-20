"القسام" أعلنت إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في رفح و"سرايا القدس" قصفت موقع ناحل عوز

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن تمكّن مقاتليها من "استدراج قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقًا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

من جانبها، كشفت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، عن قصف موقع ناحل عوز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحرب على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.