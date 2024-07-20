أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن تمكّن مقاتليها من "استدراج قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقًا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
من جانبها، كشفت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، عن قصف موقع ناحل عوز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحرب على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في رفح و"سرايا القدس" قصفت موقع ناحل عوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.