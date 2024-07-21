وزارة الصحة اليمنية: 6 قتلى و3 مفقودين و83 جريحاً في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي

اعلنت وزارة الصحة اليمنية، "سقوط 6 شهداء و3 مفقودين و83 جريحاً، معظم إصاباتهم بليغة وبحروق شديدة في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن "القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذتِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً مهمةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ".

وكشف أن "القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذتْ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Pumba) الأميركيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ".

واشار سريع الى ان "القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ حقَّها الكاملَ في الدفاعِ عنِ اليمنِ ضدَّ العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ وكذلك ضدَّ العدوان الإسرائيليِّ وأنَّ هذا العدوانَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفهِ الثابتِ تجاهَ مظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ".