جامعة الزقازيق تفتتح المؤتمر السادس والثلاثين للتوبولوجي وتطبيقاته بكلية العلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر فارس:

افتتح الدكتور إيهاب الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر السادس والثلاثين للتوبولوجي وتطبيقاته، الذي ينظمه قسم الرياضيات بكلية العلوم، بالتعاون مع (جمعية الرياضيات المصرية، ونقابة المهن العلمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

المؤتمر برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم، والدكتور حسن مصطفى أبو دنيا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث "رئيس المؤتمر"، والدكتور ياسر عبد العزيز عامر رئيس قسم الرياضيات "مقرر المؤتمر"، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وخلال المؤتمر، كرمت جمعية الرياضيات المصرية اثنين من الرواد من أساتذة القسم هما الدكتور محمد حسنى غانم، والدكتور عبدالله سعيد صباح، وسلمتهما درع الجمعية.