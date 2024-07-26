إذا اغتالوني يجب محوهم من الأرض.. ترامب يهاجم إيران ويوجه رسالة لقادة أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عاد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الخميس، للهجوم من جديد على إيران، خصم الولايات المتحدة، وذلك في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال.

وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشيال": "إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض. إذا لم يحصل ذلك سيعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة".

وأرفق ترامب التعليق بتسجيل فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث فيه أمام الكونجرس الأميركي الأربعاء، على مخطط يستهدف ترامب يزعم أنه إيراني.

وفي الأسبوع الماضي أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بتلقي سلطات أمريكية معلومات بشأن خطة لطهران تستهدف الرئيس السابق، ما دفع إلى تعزيز الحماية الأمنية لترامب.