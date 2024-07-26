أمين الفتوى: مؤتمر الإفتاء العالمي رسالة عالمية لبناء الأخلاق - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن المؤتمر العالمي الذي تعقده دار الإفتاء المصرية، نهاية الشهر الجاري، تحت عنوان "الفتوى والبناءالأخلاقي في عالم متسارع"، يعتبر رسالة إلي كل العالم من ارض الحضارات والاهرام، الى الناس فى مشارق العالم بجميع الاديان، مفادها أن اى خطاب فاقد للأخلاق فاقد لكل شيئ.

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "التطرف سواء الدينى وغير الدينى، هو تطرف اخلاقى، فالاخلاق تعتبر ميزان العمران واى تطور تكنولوجي خالى من الاخلاق فاقد للحضارة والبناء".

وتابع: "مجال الفتوى مجال شريف، لمن تصدر الفتوى مجموعة من فاقدي الأخلاق مما تسبب في ظهور التطرف والعنف، ونحن نتكلم عن تجديد الخطاب الدينى، منها مواجهة التطرف الديني واللاديني، وكل هذا هدفه إحياء الأخلاق".