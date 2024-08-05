ميقاتي بافتتاح "مختبر التحاليل الصيدلانية": سنستمر بتحمل مسؤولياتنا والعمل لتجنيب البلد أي مخاطر

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، خلال رعايته حفل افتتاح وإطلاق "مختبر التّحاليل الصيدلانيّة" في معهد البحوث الصّناعيّة في بعبدا، إلى أنّ "في الأشهر القليلة الفائتة، كنّا كلّما افتتحنا مشروعًا جديدًا كان يُقال لنا "هلق وقتو؟". ومع ذلك فنحن مصرّون على الحياة، لأنّ اليأس ممنوع، وسنستمر في تحمّل مسؤليّاتنا والعمل لتجنيب البلد أي مخاطر".

وأشار إلى "أنّني سعيد بهذا اللّقاء، وأتمنّى المزيد من العطاء"، مؤكّدًا أنّ "العمل الّذي يقوم به مدير المعهد والتّعاون البنّاء مع وزراء الصحة والصناعة والزّراعة، هدفه الحفاظ على صحة المواطن وسلامته، ومن المهم جدًّا أن يكون ختم الجودة من المعهد قائمًا، لأن ذلك يمنح المواطن الثّقة المطلوبة".