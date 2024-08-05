ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتَي بني حيان وطلوسة بالقذائف الفوسفوريّة، ما أدّى إلى اشتعال النّيران في الأماكن المستهدَفة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتَي بني حيان وطلوسة بالقذائف الفوسفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.