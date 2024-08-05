أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بـ"تساقُط أجزاء من سقف أحد المنازل في بلدة ​الهبارية​- قضاء حاصبيا، نتيجة خرق الطّيران الحربي الإسرائيلي جدار الصّوت في وقت سابق اليوم، من دون أن يُصاب أحد من سكان المنزل بأذى".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تساقُط أجزاء من سقف منزل في الهبارية إثر خرق الطيران الإٍسرائيلي جدار الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.