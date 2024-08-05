"رويترز": البورصة اليابانية تشهد أكبر خسائر يومية لها منذ 1987 وسط تراجع كبير للبورصات الآسيوية

كشفت وكالة "رويترز"، أن "البورصة اليابانية تشهد أكبر خسائر يومية لها منذ 1987 وسط تراجع كبير للبورصات الآسيوية".
وتراجعت بورصات آسيا وأوروبا في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، على وقع بيانات اقتصادية سلبية صدرت في الولايات المتحدة الخميس والجمعة الماضيين.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أن "الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد".
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.68% إلى 484.45 نقطة -وقت كتابة التقرير- وذلك بعد أن هبط إلى 482.42 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 13 شباط.
ومن المتوقع أن يسجل المؤشر أسوأ أداء يومي منذ عامين ونصف العام.
وشهد المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر يوم الجمعة وانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 نيسان الماضي.
