"هآرتس": عدد من عائلات المختطفين يغلقون شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل فورا

أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن "عدداً من عائلات المختطفين يغلقون شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل فورا".

وكانت قد أفادت صحيفة "هآرتس"، أن "الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 محتجين في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة لتبادل الرهائن وإسقاط الحكومة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدن تل أبيب والقدس ورحوبوت (وسط) وكفار سابا (شمال) للمطالبة بإبرام صفقة تبادل".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "مناوشات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين قرب مقر وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه في تل أبيب، بعد أنّ حاولت قوات الأمن قمع المتظاهرين وفضّ المظاهرة".

وشملت هذه المناوشات اشتباكات بالأيدي، ودفع، وضرب خفيف. كما حاول عشرات المتظاهرين في تل أبيب إغلاق مقطع من شارع أيالون الرئيسي وسط المدينة؛ للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى.

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، تظاهر مئات الإسرائيليين، أيضا، بمدينة القدس أمام منزل وزير الداخلية آرييه درعي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أبرموا صفقة أو استقيلوا".

وأضافت "يديعوت أحرنوت" أن "مئات آخرين تظاهروا في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية".