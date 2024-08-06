الأهرام المصرية: الشرق الأوسط تعيش على سطح صفيح ساخن وحالة مستمرة من الصراع والتصعيد

أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن منطقة الشرق الأوسط تعيش على سطح صفيح ساخن وحالة مستمرة من الصراع والتصعيد الذي يدفع ثمنه بالأساس شعوب المنطقة, وهذا الصراع ينبع من عدم إزالة أسباب هذا الصراع من جذوره، وهو ما يؤدي لاستمرار موجات التصعيد, كما يحدث حالياً مع تزايد مخاطر التصعيد الإقليم] بين إسرائيل وإيران وحلفائها.

واعتبرت أن كل ما حدث ويحدث من توتر وصراع هو عرض لمرض, وهذا المرض يتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلى وغياب أفق التسوية السياسية، وعدم حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، فغياب هذا الحل أسهم في تغذية بيئة الصراع والعنف في المنطقة، ولذلك فإن الحل الجذري لهذا الصراع هو إقامة السلام العادل عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي, ووقف العدوان على غزة والمستمر منذ عشرة أشهر, فاستمرار هذا العدوان الهمجي والذى أدي لمقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني, يغذي بيئة العنف، وهذا ليس في مصلحة أي طرف.

وشددت على أن رهان حكومة الحرب الإسرائيلية على التصعيد العسكري، وإشعال الحرائق في المنطقة لتحقيق أهداف مصلحية لضمان استمرارها في الحكم والهروب من المحاكمة، سيقود المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وبالتالي تبرز أهمية أن تتحمل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة مسؤوليتها، وتتحرك بفاعلية فؤ اتجاهين، الأول: كبح جماح الحكومة الإسرائيلية ووقف تصعيدها فؤ المنطقة والعمل على وقف الحرب فى غزة، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، والثاني أن تتحرك أميركا بشكل حقيقي وجاد لتحريك عملية السلام باعتبارها الراعي الرسمي لها.

وأكدت أن منطق القوة والعدوان وإشعال الحرائق الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية لن يحقق أي هدف، بينما السلام العادل والشامل هو السياج الحقيقي لتحقيق أمن إسرائيل ومواطنيها، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولهذا لابد من معالجة جذرية للصراع، وهي المقاربة التي طالبت بها مصر منذ وقت طويل.