هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية تنظم المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية في نسخته الثانية نوفمبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمدينة الرياض خلال يومي 25 و26 من نوفمبر المقبل "المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية" في نسخته الثانية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

ويهدف المنتدى الذي يأتي تحت شعار "تشكيل مستقبل متكامل لأنظمة الاتصالات"، إلى مواكبة التطور المتسارع في توفير خدمات الاتصالات، والإسهام في توفير الحلول التقنية لخدمة البشرية وربط المناطق النائية، وتعزيز البحث والابتكار في تقنيات الشبكات غير الأرضية، إلى جانب تمكين بنية اتصالات تحتية صديقة للبيئة المستدامة، وتعزيز تنظيمات الشبكات غير الأرضية واستخداماتها في التحول الرقمي.

وأوضحت الهيئة أن المنتدى يعقد بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين العالميين في التقنية والاستثمار وممثلي الشركات المصنعة ومزودي خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، وكذلك الجهات التنظيمية على المستويين المحلي والدولي، وسيتناول المنتدى موضوعات فرعية تناقش: استمرارية شبكات الاتصالات، واقتصاد الفضاء وأسواقه الناشئة، وفتح آفاق الاتصالات الفضائية المباشرة إلى الأجهزة المتنقلة (D2D)، بالإضافة إلى تكامل الشبكات غير الأرضية مع الجيل الخامس والجيل السادس وإنترنت الأشياء، ومواءمة التوجهات الدولية لمستقبل الشبكات غير الأرضية، ومستقبل الاتصالات بين الأرض والقمر، إلى جانب مواجهة تحديات أمن المعلومات في الشبكات غير الأرضية، وبناء مستقبل مستدام للفضاء.

كما سيتضمن المنتدى استعراض نتائج أبرز التجارب التقنية في مجال الشبكات غير الأرضية، وإعلان الفائزين في النسخة الثانية من مسابقةIEEE Competition on Non-Terrestrial Networks for 6G البحثية العالمية التي تطلقها الهيئة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، ومناقشة أبرز الخدمات المقدمة عبر الشبكات غير الأرضية، والجوانب التنظيمية والعلمية لها، عبر الجلسات الحوارية والعروض التقديمية المتخصصة.



مما يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عقدت النسخة الأولى من المنتدى في عام 2022 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، وبحضور مشاركين من أكثر من 130 دولة، وتضمنت أعماله العديد من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية والتجارب المثرية في مجال الشبكات غير الأرضية.



وتدعو الهيئة المهتمين إلى التسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنتدى عبر الموقع .