هاريس تعتزم حظر الإفراج بكفالة مالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حملة المرشحة المحتملة للرئاسة الأمريكية، نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، أنها تعتزم حظر الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية، وفقا ل"روسيا اليوم".

وأوضح جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة هاريس، في حديث لقناة "فوكس نيوز" أن هاريس على قناعة "بأننا نحتاج إلى منظومة يحدد فيها الأمن العام، وليس مستوى الثروة، من الذي يجب أن يبقى وراء القضبان بعد الاعتقال".

وأضاف المتحدث أن هاريس ترى من الضروري حماية المنظومة القضائية لجميع الأمريكيين، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو الجنس أو العرق.

وكانت هاريس قد حاولت في وقت سابق وقف آلية الإفراج بكفالة مالية، معتبرة اياها "غير عادلة. وتحدثت هاريس عن تأثير هذه القضية على السجناء ذوي اليشرة السمراء، وغالبا لا يتمكن الأمريكيون من ذوي الأصول الإفريقية دفع الكفالة المالية ويبقون في السجون حتى صدور الأحكام