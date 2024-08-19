الخارجية الايرانية: نؤكد حقنا في الرد على الاعتداء على سيادتنا ولا نسعى إلى تصعيد التوتر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، "حقنا في الرد على الاعتداء على سيادتنا وسنفعل ذلك في الوقت المناسب"، مشيرا الى اننا "لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وندعم جهود وقف إطلاق النار في غزة".

ورحب "بأي جهود صادقة لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية"، لافتا الى أن "الإدارة الأميركية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، والكرة في ملعب الإدارة الأميركية لتثبت أنها جادة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة".

وشدد على ان "طلب ضبط النفس من إيران غير عقلاني في ظل وضع يوجّه فيه النظام الإسرائيلي تهديدا للأمن الإقليمي".