"يديعوت أحرونوت": النظام السياسي في إسرائيل في حالة توتر على خلفية مفاوضات صفقة التبادل

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى أن "النظام السياسي في إسرائيل في حالة توتر على خلفية مفاوضات صفقة التبادل".
وأوضحت أن "تقديرات الحكومة والمعارضة تشير إلى أن نجاح المفاوضات أو فشلها سيؤدي لتحولات كبيرة بالنظام السياسي، تشمل حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات".
