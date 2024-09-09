الخارجية السورية طالبت دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي: نؤكد حقنا بالدفاع عن سيادة أراضينا

أعلنت ​وزارة الخارجية السورية​، أنّ "إمعانًا في اعتداءاتها على الأراضي السّوريّة، شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد 2024-09-08، عدوانًا جوّيًّا سافرًا من جهة شمال غرب ​لبنان​، استهدف عددًا من المناطق، وأسفر عن ارتقاء 16 شهيدًا وجرح 36 شخصًا، بينهم 6 في حالة حرجة؛ كما تسبّب بأضرار مادّيّة في بعض المناطق السّكنيّة".

وشدّدت في بيان، على أنّ "تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السّوريّة، وعلى دول أخرى في المنطقة، واستمراره في حربه الوحشيّة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وارتكابه أفظع المجازر وجرائم الإبادة الجماعيّة بحقّ الفلسطينيّين، إنّما يدلّ على السّعي المحموم لهذا الكيان الفاشي الدّموي لمزيد من التّصعيد في المنطقة؛ والدّفع بها إلى منزلقات خطرة سيكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقّعها".

وأكّدت الوزارة أنّ "الدّعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي من قبل ​الولايات المتحدة الأميركية​ ودول غربيّة أخرى، هو ما يشجّعه على الاستمرار في جرائمه الوحشيّة وعدوانه المتواصل، ما يجعل تلك الدّول شريكة في هذا العدوان والتّغطية عليه تستوجب المساءلة عنها".

وأشارت إلى أنّ "​سوريا​ إذ تدين بأشدّ العبارات هذا الاعتداء الآثم على الأراضي السّوريّة، فإنّها تحذّر من استمرار الصّمت الدّولي إزاء الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين والمواثيق الدّوليّة كافّة، وانتهاكاته للقانون الدّولي، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي؛ والتّضامن معها في السّعي لوضع حدّ للاعتداءات والجرائم الإسرائيليّة الممنهجة".

وركّزت على أنّ "سوريا تؤكّد مجدّدًا حقّها الرّاسخ في الّدفاع عن سيادة أراضيها وتحرير أرضها المحتلّة، بالوسائل المشروعة كافّة الّتي يضمنها القانون الدولي".