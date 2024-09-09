الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 12 شخصًا في سيارة للاشتباه بأنهم كانوا بطريقهم لتنفيذ عملية أمنية

أفادت الشرطة الإسرائيلية، باعتقال 12 شخصًا في سيّارة على الطّريق رقم 6، بعد الاشتباه بأنّهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليّة أمنيّة".
وكانت قد أشارت القناة 12 نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية، بـ"قطع الطّريق رقم 6 أمام حركة المرور، للاشتباه بحادث أمني"، لافتةً إلى أنّ "خبراء المتفجّرات يفحصون سيّارة على الطّريق المذكور".
