الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 12 شخصًا في سيارة للاشتباه بأنهم كانوا بطريقهم لتنفيذ عملية أمنية

أفادت ​الشرطة الإسرائيلية​، باعتقال 12 شخصًا في سيّارة على الطّريق رقم 6، بعد الاشتباه بأنّهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليّة أمنيّة".

وكانت قد أشارت القناة 12 نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية، بـ"قطع الطّريق رقم 6 أمام حركة المرور، للاشتباه بحادث أمني"، لافتةً إلى أنّ "خبراء المتفجّرات يفحصون سيّارة على الطّريق المذكور".