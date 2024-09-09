الداخلية العراقية نفت الأنباء عن حصول ضربة جوية بين منطقتَي الصويرة والعزيزية

أشارت ​وزارة الداخلية العراقية​، إلى أنّ "بعض مواقع التّواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود ضربة جوّيّة بين منطقتَي الصويرة والعزيزية". ونفت في بيان، هذه الأنباء، مؤكّدةً أنّ "الحادث كان عبارة عن نشوب حريق في كميّة من الحشائش الموجودة في المنطقة، ممّا أدّى إلى احتراق بعض الأعتدة الّتي كانت هناك، وقد تمّت السّيطرة على الحريق دون أي خسائر بشريّة تُذكر".

