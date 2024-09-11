شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشيد بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتسهيلات الضريبية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، أن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يمثل تحولا استراتيجيا في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، قائلا: «هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو بمثابة استثمار في مستقبل الشباب وريادة الأعمال، وهو ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن في بيان له، أن التركيز على الشركات الناشئة، وربط التحديات الوطنية بالحلول المبتكرة، يعكس رؤية واضحة لمصر نحو تحقيق التنمية التكنولوجية، مؤكدا أننا بحاجة إلى هذا التعاون المتكامل بين الوزارات والجهات المختلفة لتعزيز التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة قادرة على مواجهة تحديات السوق المحلي والعالمي.

كما أشار إلى أهمية التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة لدعم مجتمع الأعمال، مؤكداً أن ما أعلن عنه وزير المالية في المؤتمر الصحفي بحضور رئيس الوزراء هو خطوة حاسمة في بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، كما أن هذه التسهيلات تضعنا على مسار الإصلاح الحقيقي، وتهدف لتقليل البيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون أكثر إنتاجية ويشارك بفعالية في دفع عجلة الاقتصاد.

كما نوه إلى أنه من الضرورى أن نرى مثل هذه الخطوات وهي تُترجم إلى سياسات فعلية تحقق أهداف النمو والاستقرار، حيث أننا نؤمن بأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتان أساسيتان لبناء اقتصاد قوي ومستدام، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو البوابة لتحقيق هذا الهدف.