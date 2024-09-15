المطران معوّض احتفل بالقدّاس الإلهي بكنيسة مار يوسف في عين زبدة بمناسبة عيد إرتفاع الصليب

إحتفل راعي أبرشيّة زحلة المارونيّة المطران جوزف معوّض بالقدّاس الإلهي في كنيسة مار يوسف في عين زبدة البقاع الغربي، بمناسبة عيد إرتفاع الصليب. عاونه كاهن الرعيّة الأب جوزف ابو عسلي كما حضر القداس جمع من المؤمنين. وعايد المطران معوّض في عظته الكاهن والحضور، شارحاً "أهمّية التواصل والإرتباط بين الرّعيّة والكاهن من جهة، والأسقف والأبرشيّة من جهة أخرى"، مشدّداً على "رسالته المتعلّقة بالثبات في الأرض والحفاظ عليها نظراً لقيمتها المعنويّة والوطنيّة".

