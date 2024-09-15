"النشرة": اصابتان في القصف الاسرائيلي الذي طال بلدتي رب ثلاثين والعديسة

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "قصف عنيف على بلدة حولا وكفركلا"، لافتا الى ان "القصف المدفعي استهدف اطراف بلدة العديسة".
ولفت الى أن "القصف المدفعي الذي استهدف بلدتي رب ثلاثين والعديسة في جنوب لبنان خلال تواجد عدد من الأهالي في البلدتين لتفقّد منازلهم، أدى إلى إصابة مواطنَين في بلدة العديسة".
