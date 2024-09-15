حمية ناشد المقيمين والمواطنين والجهات المعنية عدم رمي النفايات في مجاري تصريف الامطار: أشغال التنظيف مستمرة

ناشد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية المقيمين والمواطنين، عدم رمي النفايات في مجاري تصريف الامطار ، مؤكدا "أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها، علماً بأن ورش متعهدي الوزارة كانت قد قامت بهذه المهمة ، وستواصل التنظيف والتعزيل مجدداً ، ولكن المشهد المبين، يمكنه أن يحدث وفي غضون ساعة واحدة من إتمام عملية التعزيل والتنظيف، فما الذي كان سيحدث لو تلاه هطولاً للأمطار ؟ ألن تحدث انسدادات وفيضانات على الطرقات ؟ ".
اضاف: "مجدداً نطلق صرخة التكامل بين مختلف الجهات المعنية والتي أصبحت معلومة ، ومعها بالتأكيد التزام المواطنين والمقيمين ، وذلك للعمل معاً كي يُصار الى التخفيف قدر الامكان من حدوث فيضانات على الاوتوسترادات والطرقات والحد من أثارها السلبية على الجميع".
