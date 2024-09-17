إصابة جندي إسرائيلي في معارك جنوبي قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستستمر في العمل على إعادة سكان شمال غزة إلى منازلهم بأمان.

واستشهد 6 فلسطنيين بينما أصيب آخرون، مساء الإثنين، في قصف لقوات إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف قوات إسرائيلية محيط برج الأندلس، شمال غرب مدينة غزة.