موجه حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 22 سبتمبر.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها شبورة مائية خلال الساعات الأولى الصباحية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء

وتابعت أنه من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر.

