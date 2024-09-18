شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للتحالف الوطنى لتوزيع الأدوات المدرسية قبل بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرته، لداعم طلبة المدارس بتقديم الدعم التعليمي وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج خلال فترة العام الدراسي، وترتكز أهداف التحالف في ذلك على تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار مبادرة "ايد واحدة"، أعلنت جمعية الأورمان عن تنفيذ سلسلة من الأنشطة الاجتماعية والخيرية في عدد من المحافظات المصرية، بهدف دعم الأسر المحتاجة وتعزيز التعليم.

وقامت الجمعية بتنظيم فعالية لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 3500 طالب في كل من محافظات كفر الشيخ، أسيوط، والمنوفية، والمنيا. هذا الجهد يهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية للأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في إطار سعي الجمعية لتحقيق دعم شامل في المجال التعليمي.

محافظة كفر الشيخ: شملت قرى مراكز كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، الرياض، بيلا، سيدي سالم، دسوق، مطوبس، قلين، وفوه.

محافظة أسيوط: شملت قرى مراكز البداري، الساحل، أبنوب، أسيوط، منفلوط، القوصية، ديروط، أبو تيج، صدفة، والغنايم.

محافظة المنوفية: شملت قرى مراكز أشمون، الباجور، بركة السبع، تلا، قويسنا، الشهداء، ومنوف.

محافظة المنيا: شملت قرى مراكز ملوي، أبو قرقاص، سمالوط، بني مزار، مغاغة، والعَدُوَة.

معرض ملابس

بينما نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قافلة شاملة بمحافظة أسوان خدمت أكثر من 5000 شخص. القافلة شملت عدة خدمات متنوعة لدعم الأسر والمجتمع المحلي قبل انطلاق المدارس.

وتضمنت الفعاليات توزيع 1000 شنطة مدرسية تحتوي على الأدوات الدراسية الأساسية، و500 كرتونة من المواد الغذائية، كما شملت القافلة تنظيم حملة طبية متكاملة تضمنت 6 تخصصات مختلفة مع توفير الأدوية بشكل مجاني.

إضافة إلى ذلك، أقامت المؤسسة معرضاً للملابس، وأجرت حملة توعية لزيادة الوعي بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع وكيفية التعامل معهم.



وتأتي تلك المبادرات في إطار جهود التحالف الوطني ومؤسسة صناع الحياة لدعم الأسر والمجتمعات المحلية وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل بداية العام الدراسي وضمن حملة ايد واحدة التي تهدف الى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.



