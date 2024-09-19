زيادة عالمية مقلقة في حالات السكتة الدماغية: 70% ارتفاع خلال 30 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - وفقا لما أذاعه التليفزيون الايطالي، أشارت دراسات جديدة إلى أن حالات السكتة الدماغية شهدت ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 70% على مستوى العالم خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث تم تسجيل حوالي 11.9 مليون حالة في عام 2021. هذه الزيادة تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الوفيات الناتجة عن هذه الحالة، حيث بلغ عدد الوفيات 7.3 مليون، مع زيادة بنسبة 44% عن السنوات السابقة.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "Lancet Neurology"، فإن العوامل البيئية والصحية تلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم هذه الظاهرة. يُعزى الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى تلوث الهواء، وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى عوامل خطر مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم.

ويشير الباحثون إلى أن 84% من حالات السكتة الدماغية في عام 2021 كانت نتيجة لعوامل خطر يمكن تعديلها. من بين هذه العوامل، يُعتبر تلوث الهواء والسمنة وارتفاع ضغط الدم والتدخين وقلة النشاط البدني الأبرز ، حيث تساهم العوامل الصحية مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول بشكل كبير في تفشي هذه الحالة.

كشف التقرير أيضًا أن تلوث الهواء يُعتبر عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية، حيث يوازي تأثيره تأثير التدخين. وفي هذا السياق، حذر الخبير فاليري فيجين من جامعة تكنولوجيا أوكلاند، مؤكدًا أن الاستراتيجيات الحالية للوقاية من السكتة الدماغية لا تكفي لمواجهة هذا التحدي المتزايد.

تُعتبر السكتة الدماغية حالة طبية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى جزء من الدماغ أو يتقلص بشكل حاد. ويُسجل سنويًا حوالي 12 مليون حالة سكتة دماغية على مستوى العالم، مع أكثر من 7 ملايين حالة وفاة، مما يجعلها ثالث أكبر سبب للوفاة على مستوى العالم.

في ظل هذه الإحصائيات المقلقة، يتزايد الطلب على استراتيجيات أكثر فعالية للوقاية من السكتة الدماغية، مما يتطلب اهتمامًا عاجلاً من حكومات الدول والمجتمعات الصحية.