من هو بسام الصباغ وزير خارجية سوريا الجديد؟

ياسر رشاد - القاهرة - تولى بسام الصباغ منصب وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، التي يترأسها محمد غازي الجلالي، وذلك بناء على مرسوم أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم.

وتولى الصباغ الحقيبة خلفا لفيصل المقداد، الذي عين نائبا للرئيس الأسد، ويأتي تعيين الصباغ في منصب وزير الخارجية والمغتربين في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات أمنية وجيوسياسية.

بسام الصباغ

الصباغ دبلوماسي سوري عريق، شغل العديد من المناصب الحيوية آخرها نائب وزير الخارجية والمغتربين منذ أغسطس 2023، وقبل ذلك منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة (22 نوفمبر 2020 - أغسطس 2023).

كذلك شغل الصباغ منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيضا مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والصباغ حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للعلوم السياسية من جامعة دمشق في العام 1990، وهو من مواليد مدينة حلب 1969.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر في وقت سابق اليوم، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، وفي إطار التغييرات تولى بسام الصباغ منصب وزير الخارجية والمغتربين بدلا من المقداد.