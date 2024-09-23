مئات العائلات في جنوب لبنان تنزح على وقع القصف الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مناطق تعرضت لغارات إسرائيلية كثيفة في جنوب لبنان، نزوح لمئات العائلات اليوم (الاثنين) منذ ساعات الصباح، وفق ما أفاد به مسؤول محلي ومراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحسب الشرق الأوسط، قال المسؤول في وحدة إدارة الكوارث في منطقة صور بلال قشمر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مئات النازحين وصلوا إلى مركز إيواء في مدينة صور بينما ينتظر آخرون في الشوارع»، في وقت أفاد مصورو «وكالة الصحافة الفرنسية» بزحمة سير خانقة خصوصاً في مدينة صيدا الساحلية التي اكتظت شوارعها بسيارات تقل نازحين.

وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي

بدوره، أعطى وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي اليوم (الاثنين) التوجيهات إلى المحافظين بفتح المدارس والمعاهد الرسمية أمام نازحي الجنوب. وقال مكتب وزير الداخلية، في بيان صحافي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إنه «في ضوء متابعته للمستجدات الأمنية، أعطى الوزير مولوي التوجيهات إلى المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية». وأشار إلى أن «الوزير مولوي عقد لهذه الغاية اجتماعاً مع خلية الأزمة في الوزارة بحضور مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتورة هيلدا خوري، وتقرر في ضوء ذلك، وحرصاً على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم، فتح المدارس والمعاهد الرسمية مراكز للإيواء».

كما طلب مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية مواكبة عمليات النزوح والإيواء، ومساعدة المواطنين اللبنانيين وحفظ الأمن والنظام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 182 قتيلاً وأكثر من 400 جريح حصيلة للعدوان الإسرائيلي المتمادي على البلدات والقرى الجنوبية. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ صباح اليوم سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي.