ترامب يعلن عدم ترشحه لرئاسة أمريكا مجددا في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أنه لن يترشح مجدداً في انتخابات عام 2028 لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في حال خسارته السباق الحالي أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وحسب الشرق الأوسط، بينما تتقدم هاريس، نائبة الرئيس الحالي، بشكل عام في الاستطلاعات الوطنية، تظهر الأرقام أن الرئيس السابق ترامب يتقدم في عدد من الولايات المتأرجحة المهمة لانتزاع الفوز.

يتعادل المرشحان في كارولاينا الشمالية

ووفقاً لاستطلاع لشبكة «إن بي سي»، تتقدم هاريس على ترامب بخمس نقاط مع هامش للخطأ يترك المجال مفتوحاً لتساوي النتيجة، أما ترامب فيتفوق على هاريس في ولايتي أريزونا (11 صوتاً انتخابياً) وجورجيا (16 صوتاً)، وهما ولايتان خسرهما في انتخابات عام 2020 ضد الرئيس الحالي جو بايدن، في حين يتعادل المرشحان في كارولاينا الشمالية (16 صوتاً) التي لم تصوت لصالح مرشح ديمقراطي منذ عام 2008، وذلك بحسب أرقام لصحيفة «نيويورك تايمز» بالتعاون مع جامعة سيينا أظهرت كذلك تقدم هاريس على خصمها في ولاية بنسلفانيا (19 صوتاً).

ورغم الأرقام الواعدة للرئيس السابق في الولايات المتأرجحة، فإنه يواجه معضلة كبرى في كارولاينا الشمالية مع الجدل المحيط بالمرشح الجمهوري لمنصب حاكم الولاية مارك روبنسون الذي ترددت تقارير تشير إلى تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها في الأعوام الماضية ووصف نفسه بـ«النازي الأسود». وبينما نفى روبنسون التقارير رافضاً التنحي، أبعدت حملة ترامب نفسها عنه؛ إذ لم تتم دعوته إلى حدث انتخابي عقده الرئيس السابق في الولاية خشية تأثير وجوده سلباً على دعم الناخبين له. وكان ترامب من الداعمين لروبنسون في الماضي؛ إذ قارنه بمارتن لوثر كينغ، فقال في حدث انتخابي في الولاية في شهر مارس (آذار): «أعتقد أنك أفضل من مارتن لوثر كينغ، أنت مارتن لوثر كينغ ضرب اثنين». ويسعى الجمهوريون في الولاية جاهدين لدفع روبنسون للتنحي لتجنب أي إحراج في السباق المتقارب.

مناظرة ثانية مع هاريس

ويأتي هذا في حين كرر ترامب رفضه لإجراء مناظرة ثانية مع هاريس؛ إذ قال في حدث انتخابي عقده في كارولاينا الشمالية يوم السبت، إن الوقت تأخر «لأن التصويت بدأ»، في إشارة إلى التصويت المبكر في ولايات مينيسوتا وداكوتا الشمالية وفيرجينيا، لكن هاريس التي وافقت على مناظرة ثانية برعاية شبكة «سي إن إن» في 23 أكتوبر (تشرين الأول) في أتلانتا (جورجيا)، لم تتخلَّ عن محاولاتها الرامية لدفع ترمب لمواجهتها مجدداً، فقالت في حفل جمع تبرعات في نيويورك: «أعتقد أنه يجب أن نعقد مناظرة ثانية... يبدو أن خصمي يبحث عن عذر لتجنب هذا». لكن المعادلة هذه لا تنطبق على نائبي ترامب وهاريس؛ إذ يسعى جاي دي فانس إلى جدولة مناظرة ثانية مع تيم والز بعد الأولى التي ستُعقد الأسبوع المقبل برعاية «سي بي إس». وقال فانس في حدث انتخابي في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة: «لقد عرضت على تيم والز مناظرة ثانية وتم رفضها كلياً...».

وقبل نحو أربعين يوماً من الانتخابات، فجّر ترامب مفاجأة جديدة؛ إذ أكّد أنه لن يترشح مجدداً في حال خسارته في الانتخابات الحالية. وقال الرئيس السابق في مقابلة بُثت يوم الأحد في رد على سؤال حول نيته الترشح مجدداً في عام 2028: «لا، أعتقد أن هذه هي المرة الأخيرة، لا أرى نفسي أترشح مجدداً». وعلق ترامب الذي سيكون في الـ82 من العمر في الدورة الانتخابية المقبلة قائلاً: «أعتقد أننا سننجح...»، وذلك في إشارة إلى انتخابات العام الحالي.