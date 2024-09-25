التقى المبعوث الفرنسي ​جان إيف لودريان​ بأعضاء "اللجنة الخماسية" في قصر الصنوبر أمس. وتمّ خلال اللّقاء، البحث في توحيد الجهود، وإطلاع الدّول الأعضاء في اللّجنة على اتصالاته الّتي تمّت على صعيد المنطقة. كذلك وضعهم في أجواء اللّقاءات الّتي قام بها، والّتي شملت المسؤولين والرّؤساء والأحزاب كافّة من الأطياف السّياسيّة كافّة، والإصرار على ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة في هذه الظّروف.

كانت هذه تفاصيل خبر لودريان التقى أعضاء "اللجنة الخماسية" في قصر الصنوبر أمس وتم البحث في توحيد الجهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.