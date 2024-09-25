افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجهات المعنيىة في حارة صيدا عملت قرابة الاولى بعد الظهر ، على اخلاء سكان مبنيين في البلدة بعد تلقيهم رسائل تهديد من العدو الاسرائيلي بقصفهما.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اخلاء مبنيين في حارة صيدا اثر تلقي القاطنين فيهما رسائل تهديد اسرائيلية بقصفهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.