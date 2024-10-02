شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فخرى الفقى برئاسة لجنة الخطة والموازنة.. وسالم وعمر بالوكالة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب فخري الفقي رئيسا للجنة بالتزكية.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم على مقعد الوكلاء بالتزكية، وفاز بأمانة السر بالتزكية النائب عبد المنعم إمام.



وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دعا خلال الجلسة لإجراء انتخابات اللجان النوعية مؤكدا عدم تلقى أى اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ووافق المجلس على تشكيلها، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن عن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.