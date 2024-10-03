الصحة: 46 شهيدا و85 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ستة وأربعين شخصا وإصابة خمسة وثمانين بجروح.

وفي التفاصيل المناطق، اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية:

- محافظة جبل لبنان أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح

- محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح

- محافظة البقاع أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح

- محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 23 شخصا وإصابة 41 بجروح

- محافظة الجنوب أدت إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة 21 بجروح.