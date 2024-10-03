الجيش الاسرائيلي يوجه انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك وبرج البراجنة

وجه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة في حارة حريك وبرج البراجنة، وتابع قائلا: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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