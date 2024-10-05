ياسر رشاد - القاهرة - قال أندرية ماروتشكو الخبير العسكري ، إن عناصر الجيش الروسي يتقدمون تدريجيا نحو قرية زفانوفكا القريبة من سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب"روسيا اليوم "، أضاف، "بالنسبة للاتجاه الشمالي في مسرح العمليات القتالية، أود أن أشير إلى أن قواتنا تتقدم نحو قرية زفانوفكا، والآن تجري هناك عمليات عسكرية مكثفة للغاية، وقواتنا تتحرك تدريجيا نحو هذا المركز السكني الهام".

في نهاية سبتمبر الماضي، أفادت الأنباء بأن القوات الروسية تمكنت من القضاء على 20 نازيا في قوات كييف بقرية زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال مصدر في الدفاع الروسية إن مقاتلي مجموعة فوستوك بالجيش الروسي تمكنوا من كسر الدفاع الأوكراني في أوغليدار، بعد القيام بمناورة كماشة واستولوا على المدينة بهجوم من الأجنحة.

وأضاف: "هاجمت وحدات من مجموعة قوات فوستوك المدينة من الأجنحة، وتمكنت من وضع المدينة في كماشة والاستيلاء عليها".