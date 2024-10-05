الصحة العالمية:  لبنان يواجه أزمة جراء الهجوم الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن لبنان يواجه أزمة صحية، مشيرة إلى مقتل 73 موظفا في القطاع الصحي اللبناني جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.

وبحسب روسيا اليوم، قالت المنظمة في منشور عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن "لبنان يواجه أزمة صحية، حيث هناك: 1974 قتيلا، و9384 جريحا، 346209 نازحين.

وأضافت المنظمة أن القوات الإسرائيلية شنت 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، وقتل 73 من العاملين في مجال الصحة وأصيب 67 آخرون.

وعلى صعيد آخر، كانت غرفة عمليات الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، أعلنت يوم الجمعة، مقتل عدد من المسعفين جراء القصف الإسرائيلي على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون.