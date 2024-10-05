اتفاق بين أمريكا وكوريا الجنوبية حول الإنفاق العسكري

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارتا الخارجية الأمريكية والدفاع الكورية الجنوبية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يغطي تكاليف الوجود العسكري الأمريكي لدى الأخيرة.



وبحسب"روسيا اليوم"، يقضي الاتفاق الذي يحتاج إلى موافقة حكومة سيئول وتصديق البرلمان عليه قبل دخوله حيز التطبيق، بتحمل كوريا الجنوبية 8.3% من نفقات القوات الأمريكية بما يبلغ 1.25 مليار دولار خلال العام الأول من الاتفاق الذي يستمر 5 سنوات، مع زيادة المساهمة بنسبة 5% سنويا بعد ذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر حوالي 28 ألف عسكري مع عدد محدود من القواعد الكبيرة في كوريا الجنوبية.

وقال ماثيو ميللر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الاتفاق سيكون إنجازا مهما للجانبين وسيعزز تحالفنا ودفاعنا المشترك".

ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل التكلفة التي ستتحملها كوريا الجنوبية، والتي ظهرت في بيان صدر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في وقت متزامن.

ورغم أن الاتفاق الحالي لن ينتهي قبل العام المقبل، سعت إدارة الرئيس جو بايدن حثيثا من أجل الوصول إلى "اتفاق الترتيبات الخاصة" مع كوريا الجنوبية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للمساهمة في تهدئة مخاوف سيئول من احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالرئاسة وهو ما يمكن أن يجعل المفاوضات صعبة في المستقبل.

وفي حال التصديق على الاتفاق سيستمر العمل به حتى 2030 أي إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي المقبل.